Nijerya'da sıtmaya karşı 853 bin çocuk aşılanacak

Nijerya'nın Borno eyaletinde sıtmayla mücadele çerçevesinde 853 bin çocuğa aşı yapılacak.
Borno Eyaleti Sağlık Bakanlığının başlattığı ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) desteklediği kampanyayla ilgili açıklama yapan DSÖ danışmanlarından Iniabasi Nglass, sıtmaya karşı 5 günde 853 bin çocuğa aşı yapacaklarını açıkladı.
Nglass, "Borno eyaletinin 7 bölgesinde 2 bin 700 gönüllüyle sıtmaya karşı ailelere ilaç dağıtıyoruz. Aşı kampanyamızda 1 ile 5 yaş arasındaki çocukları hedefliyoruz." dedi.
Borno eyaletinde son bir yılda 3,7 milyon kişi sıtmadan etkilenirken bölgede her hafta yaklaşık 8 bin 500 sıtma vakasına rastlanıyor.
Nijerya'nın kuzeydoğusunda sıtmaya karşı 2017'de yürütülen çalışmalar sayesinde 5 yaş altı 10 bin çocuk sıtmaya karşı korunmuştu.
Hava saldırısı başladı! Sirenler çaldı, roketler düştü
Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda
Ankara'da büyük sürpriz! İttifak görüşmesi...
7 askerimiz şehit olmuştu! İşte patlamanın nedeni
CHP'li Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti!
Trump'tan tüm dünyaya tehdit!
Eski karısının görüştüğü kişiyi eve çağırdı sonrası korkunç
Samsung'un yeni telefonu internete sızdı! Öyle bir...
11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı
Dikkat! Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Apple açıkladı... 'Bu ürünlerimizde hata var'
Okuyucu Yorumları 0 yorum