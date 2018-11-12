HABER

Nijerya'da sıtmaya karşı 853 bin çocuk aşılanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 20:33 | Son Güncelleme

Nijerya'da sıtmaya karşı 853 bin çocuk aşılanacak

Nijerya'nın Borno eyaletinde sıtmayla mücadele çerçevesinde 853 bin çocuğa aşı yapılacak.

Borno Eyaleti Sağlık Bakanlığının başlattığı ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) desteklediği kampanyayla ilgili açıklama yapan DSÖ danışmanlarından Iniabasi Nglass, sıtmaya karşı 5 günde 853 bin çocuğa aşı yapacaklarını açıkladı.

Nglass, "Borno eyaletinin 7 bölgesinde 2 bin 700 gönüllüyle sıtmaya karşı ailelere ilaç dağıtıyoruz. Aşı kampanyamızda 1 ile 5 yaş arasındaki çocukları hedefliyoruz." dedi.

Borno eyaletinde son bir yılda 3,7 milyon kişi sıtmadan etkilenirken bölgede her hafta yaklaşık 8 bin 500 sıtma vakasına rastlanıyor.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda sıtmaya karşı 2017'de yürütülen çalışmalar sayesinde 5 yaş altı 10 bin çocuk sıtmaya karşı korunmuştu.

PARTNERBu erkekler alışverişe çıkan kadınlara... Çin'in tuhaf yüzüBu erkekler alışverişe çıkan kadınlara... Çin'in tuhaf yüzü
12 Kasım'ın yıl dönümünde acılar tazeliğini koruyor (3)12 Kasım'ın yıl dönümünde acılar tazeliğini koruyor (3)
Bakan Akar: Kazada dış etken söz konusu değildirBakan Akar: Kazada dış etken söz konusu değildir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nijerya sıtma

En Çok Okunan Haberler

Cono kadınlarından erkeklere iğrenç tuzak!

Cono kadınlarından erkeklere iğrenç tuzak!

Özge Borak bikiniyle: Deniz sezonu bitti derken...

Özge Borak bikiniyle: Deniz sezonu bitti derken...

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık otomobil satıldı

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık otomobil satıldı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

Mansur Yavaş aday olacak mı? İYİ Partili isimden kritik görüşme

Mansur Yavaş aday olacak mı? İYİ Partili isimden kritik görüşme

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den soğuk hava ve kar uyarısı! İşte tüm yurt için hava durumu raporu

Meteoroloji'den soğuk hava ve kar uyarısı! İşte tüm yurt için hava durumu raporu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 asker tahliye edildi, 8 askerin tedavisi sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 asker tahliye edildi, 8 askerin tedavisi sürüyor

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.