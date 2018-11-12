Nijerya'da sıtmaya karşı 853 bin çocuk aşılanacak

Nijerya'nın Borno eyaletinde sıtmayla mücadele çerçevesinde 853 bin çocuğa aşı yapılacak.

Borno Eyaleti Sağlık Bakanlığının başlattığı ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) desteklediği kampanyayla ilgili açıklama yapan DSÖ danışmanlarından Iniabasi Nglass, sıtmaya karşı 5 günde 853 bin çocuğa aşı yapacaklarını açıkladı.

Nglass, "Borno eyaletinin 7 bölgesinde 2 bin 700 gönüllüyle sıtmaya karşı ailelere ilaç dağıtıyoruz. Aşı kampanyamızda 1 ile 5 yaş arasındaki çocukları hedefliyoruz." dedi.

Borno eyaletinde son bir yılda 3,7 milyon kişi sıtmadan etkilenirken bölgede her hafta yaklaşık 8 bin 500 sıtma vakasına rastlanıyor.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda sıtmaya karşı 2017'de yürütülen çalışmalar sayesinde 5 yaş altı 10 bin çocuk sıtmaya karşı korunmuştu.

