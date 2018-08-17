Nijerya'da sıtmayla mücadele

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde sıtmaya neden olan sivrisineklere karşı on binlerce cibinlik dağıtıldığı bildirildi.
Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Nijerya Temel Sağlık Geliştirme Ajansı (PHCDA) Jigawa Koordinatörü Yusuf Bashir, eyalete bağlı Hadejia bölgesinde 93 bin 650 cibinlik dağıtıldığını belirtti.
Bashir, çocuk ve hamile kadınların sıtmadan daha fazla etkilendiğini ifade ederek sivrisinekleri engelleyecek cibinliklerin özellikle çocuklara ve emziren annelere dağıtıldığını kaydetti.
Nijerya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede her yıl sıtmadan 300 bin kişi yaşamını yitiriyor.
Öte yandan Dünya Sağlık Örgütünün raporuna göre, ülkede son bir yılda 4 milyondan fazla kişi sıtmadan etkilendi.
Ülkede her hafta yaklaşık 8 bin 500 sıtma vakasının görüldüğü belirtilen raporda, hükümetin sıtmayla mücadelede etkili adımlar atması gerektiği vurgulandı.
Nijerya'da halk sağlığı açısından ilk sıradaki tehdit olarak görülen sıtmayı önlemek için cibinlik kullanılması tavsiye ediliyor.
Rahip Brunson'ın ev hapsine yapılan itiraz reddedildi
Dünya tetikte! Rusya-ABD gerilimi had safhada
Taksim'de genç kadına dehşeti yaşatmışlardı! Yakalandılar…
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
Türkiye'de tutuklu kaç ABD vatandaşı var?
'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Doğu Perinçek: Ya Erdoğan ile birlikte Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisinde
AK Parti'de kritik gün! Yönetimin yarısı değişecek
Bu canlılar düşündüğünüzden çok daha büyük!