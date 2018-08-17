Nijerya'da sıtmayla mücadele

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde sıtmaya neden olan sivrisineklere karşı on binlerce cibinlik dağıtıldığı bildirildi.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Nijerya Temel Sağlık Geliştirme Ajansı (PHCDA) Jigawa Koordinatörü Yusuf Bashir, eyalete bağlı Hadejia bölgesinde 93 bin 650 cibinlik dağıtıldığını belirtti.

Bashir, çocuk ve hamile kadınların sıtmadan daha fazla etkilendiğini ifade ederek sivrisinekleri engelleyecek cibinliklerin özellikle çocuklara ve emziren annelere dağıtıldığını kaydetti.

Nijerya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede her yıl sıtmadan 300 bin kişi yaşamını yitiriyor.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütünün raporuna göre, ülkede son bir yılda 4 milyondan fazla kişi sıtmadan etkilendi.

Ülkede her hafta yaklaşık 8 bin 500 sıtma vakasının görüldüğü belirtilen raporda, hükümetin sıtmayla mücadelede etkili adımlar atması gerektiği vurgulandı.

Nijerya'da halk sağlığı açısından ilk sıradaki tehdit olarak görülen sıtmayı önlemek için cibinlik kullanılması tavsiye ediliyor.

