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Nijerya'da son bir haftada 6 kişi kaçırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 15:26 | Son Güncelleme

Nijerya'da son bir haftada 6 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın başkenti Abuja'da, son bir haftada fidye için 6 kişi kaçırıldı.

Ulusal medyada yer alan haberlerde, ülkenin en güvenli şehirlerinden Abuja'nın Asokoro, Maitama ve Wuse Zone 6 bölgelerinde 6 kişinin kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı aktarıldı.

Fidye için kaçırıldığı tahmin edilen 6 Nijeryalı arasında bir öğretim üyesi ve iki öğrenci bulunuyor.

Güvenlik güçleri şehir merkezi başta olmak üzere güvenlik önlemlerini arttırdı.

Kaduna, Zamfara, Cross River, River, Bayelsa, Edo, Enugu ve Kwara fidye için kaçırma hadiselerinin yaşandığı eyaletlerin başında geliyor.

2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan ülkedeki sorunlar, 2015'ten itibaren insan kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Nisan ve temmuz ayları arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
fidye nijerya

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