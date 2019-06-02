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Nijerya'da son bir haftada silahlı saldırılarda 35 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 23:22 | Son Güncelleme

Nijerya'da son bir haftada silahlı saldırılarda 35 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusu ve kuzeybatısında son bir haftada düzenlenen silahlı saldırılarda 35 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kaçırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Plateau, Katsina, Zamfara ve Maiduguri eyaletlerinde pazartesi günden bu yana silahlı kişiler tarafından yapılan saldırılarda 35 kişi öldü, 6 kişi de fidye için kaçırıldı.

Saldırılarda çok sayıda ev kundaklanırken binlerce kişi bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar gerçekleştirmesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

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nijerya saldırılar şiddet olaylar

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