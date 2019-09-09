Nijerya'da son bir haftadaki silahlı saldırılarda 17 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusu ve kuzeybatısında son bir haftada düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kaçırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Plateau, Kaduna, Plateau ve Borno eyaletlerinde geçen hafta pazartesi gününden bu yana silahlı kişilerce yapılan saldırılarda 17 kişi öldü, 6 kişi de fidye için kaçırıldı.

Saldırılarda çok sayıda ev kundaklanırken, binlerce kişi bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Öte yandan Nijerya ordusunun hafta sonu Abuja-Kaduna karayolunda düzenlediği operasyonlarda silahlı çete üyesi 3 kişi öldürüldü, 26 kişi yakalandı.

Operasyonlarda örgüte ait önemli miktarda mühimmat ele geçirildi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar yapması nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak, saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

