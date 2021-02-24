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Nijerya’da terör örgütü Boko Haram saldırısı: 16 ölü

24.02.2021 16:31 | Son Güncelleme:
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Nijerya’nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram’ın düzenlediği silahlı saldırıda 9’u çocuk toplam 16 kişi hayatını kaybetti.Nijerya’da terör örgütü Boko Haram, Borno eyaletinin başkenti Maiduguri kentinde silahlı saldırı düzenledi.

Nijerya’nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram’ın düzenlediği silahlı saldırıda 9’u çocuk toplam 16 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya’da terör örgütü Boko Haram, Borno eyaletinin başkenti Maiduguri kentinde silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 9’u çocuk toplam 16 kişi hayatını kaybetti. Öldürülen çocukların saldırı sırasında futbol maçı yaptıkları öğrenildi. Yerel kaynaklar, saldırganların yakınlardaki Boboshe adlı bölgeden geldiğini açıkladı.
Nijeryalı yetkililere göre, yoğun nüfuslu Maiduguri kentinde Boko Haram tarafından gerçekleştirilen roketli saldırısında ise 10 kişi hayatını kaybetmişti, 47 kişi yaralanmıştı.
Terör örgütü Boko Haram, bölgede sürekli saldırı gerçekleştiriyor. Ülkede Boko Haram 2009 yılından bu yana kadar düzenlediği saldırılarda 30 binden fazla kişi hayatını kaybederken 2 milyon kişi bölgeden kaçıp saldırılar nedeniyle yerlerinden edildi. Boko Haram, sadece Nijerya’da değil ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer’de de saldırılar gerçekleştirdi.

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