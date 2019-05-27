Nijerya'da trafik kazası: 11 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 11 çocuk hayatını kaybetti.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Ogun Eyalet Koordinatörü Clement Oladele, ülkede "27 Mayıs Çocuk Günü" kutlamaları kapsamında düzenlenen bir gezi için çocukları taşıyan otobüsün Olorunsogo-Abeokuta kara yolunda kontrolden çıkarak devrildiğini söyledi.
Oladele, kazada 11 çocuğun yaşamını yitirdiğini, çok sayıda çocuğun yaralandığını belirtti.
Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Oladele, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.
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