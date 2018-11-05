Nijerya'da trafik kazası: 11 ölü, 12 yaralı

Nijerya'nın Enugu eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ağır yaralandı.
Enugu Polis Sözcüsü Ebere Amaraizu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Enugu - Port Harcourt karayolunda tır ile yolcu otobüsünün çarpıştığını bildirdi.
Amaraizu, kazada 11 kişinin öldüğünü, 12 kişinin ağır yaralandığını kaydetti.
Yaralıların hastanelere kaldırıldığını ifade eden Amaraizu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
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