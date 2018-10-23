Nijerya'da trafik kazası: 11 ölü, 31 yaralı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Ogun Eyalet Koordinatörü Clement Oladele, yaptığı açıklamada, Lagos-Ibadan karayolunda kontrolden çıkan bir yolcu otobüsünün, kamyonla çarpıştığını belirtti.
Oladele, kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Oladele, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu söyledi.
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