Nijerya'da trafik kazası: 12 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Ogun Eyalet Koordinatörü Clement Oladele, Abeokuta-Sagamu kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.
Oladele, kazada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan çok sayıda kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını kaydetti.
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