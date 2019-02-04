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Nijerya'da trafik kazası: 12 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 01:47 | Son Güncelleme

Nijerya'da trafik kazası: 12 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Ogun Eyalet Koordinatörü Clement Oladele, Abeokuta-Sagamu kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.

Oladele, kazada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan çok sayıda kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

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nijerya trafik kazası

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