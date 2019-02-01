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Nijerya'da trafik kazası: 16 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 14:07 | Son Güncelleme

Nijerya'da trafik kazası: 16 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Bauchi Eyalet Koordinatörü Rilwan Süleyman, Bauchi-Jos kara yolunda otobüsle otomobilin çarpıştığını belirtti.

Süleyman, kazada 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu dile getiren Süleyman, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya trafik kazası

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