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Nijerya'da trafik kazası: 17 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 19:03 | Son Güncelleme

Nijerya'da trafik kazası: 17 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Osun Eyalet Koordinatörü Peter Oke, Osun-Ibadan kara yolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün, başka bir yolcu otobüsüyle çarpıştığını belirtti.

Oke, kazada 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Oke, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

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nijerya trafik kazası

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