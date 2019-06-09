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Nijerya'da trafik kazası: 19 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 01:05 | Son Güncelleme

Nijerya'da trafik kazası: 19 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti.

Ondo Eyalet Polisi Sözcüsü Femi Joseph, Ondo-Abuja kara yolunda yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu yangın çıktığını belirtti.

Joseph, yangında 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğunu kaydeden Joseph, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya Ondo Eyaleti trafik kazası

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