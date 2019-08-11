HABER

NİJERYA'DA TÜRK DENİZCİLERİN SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA ÇEKTİKLERİ GÖRÜNTÜLER 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 10:25 | Son Güncelleme

  Nijerya'da kaçırılan Türk denizcilerin serbest bırakıldıktan sonra cep telefonu ile Nijerya'dan İstanbul'a hareketlerinden önceki çektikleri görüntüler.

Haber: Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)
Nijerya'da kaçırılan Türk denizcilerin serbest bırakıldıktan sonra cep telefonu ile Nijerya'dan İstanbul'a hareketlerinden önceki çektikleri görüntüler.
Nijerya'da 16 Temmuz'da kaçırılan ve serbest bırakılan Türk denizciler İstanbul'a geldi. Deniz korsanları 'Paksoy 1' isimli kargo gemisine saldırdıktan sonra geminin kaptanı dahil 10 denizciyi kaçırmıştı. Denizciler serbest bırakıldıktan sonra cep telefonlarıyla çektikleri görüntülerde Nijeryalı yetkililerle görüşmeleri, helikopterdeki görüntüleri yer alıyor. Öte yandan Nijerya'da uçağa binmeden önceki anları cep telefonu kamerasına yansıyor.

Görüntü dökümü:
------------------
-Cep telefonu görüntüleri

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
Vanlı kadınlar kapkaç ve şiddete karşı Muay Thai öğreniyor Vanlı kadınlar kapkaç ve şiddete karşı Muay Thai öğreniyor 
Adana'da acemi kasaplar hastanelere akın ettiAdana'da acemi kasaplar hastanelere akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anneler için bayram mesajları 2019

Anneler için bayram mesajları

Son dakika! Bakan Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı!

'Kararlıyız! Kimse gücümüzü test etmesin'

Son dakika! Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'a indi

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Büyük Çamlıca Camisinde ilk Kurban Bayramı namazı! İstanbullular akın etti

İstanbul'da bayram heyecanı!

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Kurban bayramı mesajları 2019: Bayram mesajları ile sevdiklerinize dualarınızı, iyi dileklerinizi paylaşın

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.