Nijerya'da üç öğretmen fidye için kaçırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında üniversitede görevli 3 öğretmenin fidye için kaçırıldığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kaduna-Zaria karayolunda 3 öğretmen kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce fidye için kaçırıldı.
Üniversite yetkililerden Ahmed Rahama, basına yaptığı açıklamada, Zaria'dan Makarfi'ye giden Rabi Dogo, Halimatu Malam ve Dr. Akawo'nun kaçırıldığını belirtti.
Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.
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