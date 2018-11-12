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Nijerya'da uyuşturucuyla mücadelede farkındalık yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 16:46 | Son Güncelleme

Nijerya'da uyuşturucuyla mücadelede farkındalık yürüyüşü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja'da uyuşturcu ile mücadelede farkındalık yaratmak için yürüyüş düzenlendi.

Nijerya Kuzeyli Kadınlar Sosyal Değişim Federasyonu (NNWSCI), ülkede özellikle kadınların arasında artan uyuşturucu kullanımını durdurmak için başkentteki Unity Fountain meydanında bir araya geldi.

Etkinliğe katılan kadınlar, "Bağımlılık ile mücadele ediyoruz", "Kahraman olmak için eroine ihtiyacın yok" yazılı pankartlarla yürüyüş yaptı.

NNWSCI Başkanı Dr. Zeynep Muhammed Satahu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede özellikle kadınların artan uyuşturucu kullanımıyla mücadele kapsamında yürüyüş düzenlendiğini belirtti.

Bugüne kadar hükümetin uyuşturucu ile mücadelede farklı çalışmalar yaptığını ifade eden Satahu, "Bu mücadele sadece hükümetin değil bizim de katkı sağlamamız gerekiyor. Bu yürüyüşün ardından NNWSCI olarak okullarda ve yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplarda gezerek uyuşturucunun etkilerini anlatacağız." dedi.

Nijerya hükümeti son 3 yılda uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaklaşık 160 milyon dolar harcamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya NNWSCI Uyuşturcu İle Mücadele

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