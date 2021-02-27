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  4. Nijerya’da yatılı okuldaki baskında kaçırılan 42 kişi serbest bırakıldı

Nijerya’da yatılı okuldaki baskında kaçırılan 42 kişi serbest bırakıldı

27.02.2021 14:03 | Son Güncelleme:
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Nijerya’nın Niger eyaletinde 17 Şubat’ta yatılı okula gerçekleştirilen baskında kaçırılan 27’si öğrenci toplam 42 kişi serbest bırakıldı.Nijerya’nın batısındaki Niger eyaletinde bulunan Kagara kasabasındaki Devlet Bilim Koleji’nin yurduna 17 Şubat’ta askeri üniformalı silahlı kişiler tarafından baskın gerçekleştirilmiş, 27’si öğrenci olmak üzere 42 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya’nın Niger eyaletinde 17 Şubat’ta yatılı okula gerçekleştirilen baskında kaçırılan 27’si öğrenci toplam 42 kişi serbest bırakıldı.
Nijerya’nın batısındaki Niger eyaletinde bulunan Kagara kasabasındaki Devlet Bilim Koleji’nin yurduna 17 Şubat’ta askeri üniformalı silahlı kişiler tarafından baskın gerçekleştirilmiş, 27’si öğrenci olmak üzere 42 kişi kaçırılmıştı. Niger Eyalet Valisi Abubakar Sani Bello yaptığı açıklamada, kaçırılan 42 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu. Bello açıklamasında, "Kaçırılan öğrenciler ve görevliler özgürlüklerine kavuştu" ifadelerini kullandı. Serbest bırakılan grubun, eyalet başkenti Minna’ya ulaştığı bildirildi.
Öte yandan dün de ülkenin Zamfara eyaletinde bulunan bir devlet okuluna gerçekleştirilen baskında 317 kız öğrenci kaçırılmıştı. Başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer silahlı kişilerin kaçırma olaylarını fidye için gerçekleştirdiğini belirtiyor.

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