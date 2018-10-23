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Nijerya'da yerinden edilmiş 145 bin kişi evine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 21:29 | Son Güncelleme

Nijerya'da yerinden edilmiş 145 bin kişi evine döndü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasındaki çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 145 bin kişi geri döndü.

Nijerya Haber Ajansının haberine göre, ülkede yürütülen "Whirl Stroke" operasyonunun basın sözcüsü Tümgeneral Adeyemi Yekini, Benue, Taraba ve Nasarawa eyaletlerinde güvenliğin yeniden sağlandığını açıkladı.

Yekini, 3 eyaletteki kamplarda kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yerinden edilmiş 145 bin kişinin evlerine döndüğünü belirtti.

Adeyemi Yekini, operasyonlarda çok sayıda silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok miktarda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Ülkede ocak ayından bu yana çobanlar ile çiftçiler arasında devam eden çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
çoban ve çiftçi nijerya

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