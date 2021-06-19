Nijerya'da Yine Okul Saldırısı En Az 80 Öğrenci Kaçırıldı

Nijerya’da yine bir okul saldırısı yaşandı ve en az 80 öğrenci ve öğretmenler kaçırıldı. Saldırı ülkenin kuzeybatısındaki Kebbi eyaletinde meydana geldi.

Motorlarıyla devlet okuluna gelen yaklaşık 250 civarındaki saldırgan olay esnasında bir polis memurunu öldürdü ve öğrencilerle birlikte 5 öğretmeni de kaçırdı. Saldırganlar olay sırasında kendisine isabet eden kurşunla yaralanan bir öğrenciyi de yolda terk ettiler.

Yetkililer, olayın ardından öğrencilerin kurtarılması için operasyon başlatıldığını açıkladı. Bölgede yer alan diğer okullar da Cuma günü eğitime ara verildi.

Uluslararası Af Örgütü, okullara yapılan saldırılar nedeniyle Nijerya’da geçen yıl 600 civarında okulun eğitim faaliyetlerini durdurduğuna dikkat çekiyor.

Bu yılın başında hükümet, okullarda güvenlik önlemlerini arttırma sözü vermişti. Ancak buna rağmen okullada güvenlik eksikleri saldırıların sürmesine neden oluyor.

Geçtiğimiz ay yine bir okul baskınında kaçırılan 136 öğrenciden şu ana kadar sadece 11’i serbest bırakıldı. Son saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ancak Boko Haram örgütü ülkede sık sık bu tarz saldırılar gerçekleştiriyor.

