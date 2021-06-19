HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Nijerya'da Yine Okul Saldırısı En Az 80 Öğrenci Kaçırıldı

Nijerya'da Yine Okul Saldırısı En Az 80 Öğrenci Kaçırıldı

19.06.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya’da yine bir okul saldırısı yaşandı ve en az 80 öğrenci ve öğretmenler kaçırıldı. Saldırı ülkenin kuzeybatısındaki Kebbi eyaletinde meydana geldi

Nijerya'da Yine Okul Saldırısı En Az 80 Öğrenci Kaçırıldı

Nijerya’da yine bir okul saldırısı yaşandı ve en az 80 öğrenci ve öğretmenler kaçırıldı. Saldırı ülkenin kuzeybatısındaki Kebbi eyaletinde meydana geldi.

Motorlarıyla devlet okuluna gelen yaklaşık 250 civarındaki saldırgan olay esnasında bir polis memurunu öldürdü ve öğrencilerle birlikte 5 öğretmeni de kaçırdı. Saldırganlar olay sırasında kendisine isabet eden kurşunla yaralanan bir öğrenciyi de yolda terk ettiler.

Yetkililer, olayın ardından öğrencilerin kurtarılması için operasyon başlatıldığını açıkladı. Bölgede yer alan diğer okullar da Cuma günü eğitime ara verildi.

Uluslararası Af Örgütü, okullara yapılan saldırılar nedeniyle Nijerya’da geçen yıl 600 civarında okulun eğitim faaliyetlerini durdurduğuna dikkat çekiyor.

Bu yılın başında hükümet, okullarda güvenlik önlemlerini arttırma sözü vermişti. Ancak buna rağmen okullada güvenlik eksikleri saldırıların sürmesine neden oluyor.

Geçtiğimiz ay yine bir okul baskınında kaçırılan 136 öğrenciden şu ana kadar sadece 11’i serbest bırakıldı. Son saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ancak Boko Haram örgütü ülkede sık sık bu tarz saldırılar gerçekleştiriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünüEn iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünü
Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişmeTaşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Ülke şokta! Korkunç kazada 27 ölü, 16 yaralıÜlke şokta! Korkunç kazada 27 ölü, 16 yaralı

En Çok Okunan Haberler

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Durmak bilmedi, bu halde yakalandı

Durmak bilmedi, bu halde yakalandı

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

Korku dolu anlar! Herkesin gözü önünde 4. kattan atladı

Korku dolu anlar! Herkesin gözü önünde 4. kattan atladı

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il son durum

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il son durum

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Evinde ölü bulunmuştu! Servetinin hepsini eğitime bağışlamış

Evinde ölü bulunmuştu! Servetinin hepsini eğitime bağışlamış

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

Sokak röportajında şaşkına çeviren anlar

Sokak röportajında şaşkına çeviren anlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.