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Nijerya'da yolcu taşıyan kamyonetin nehre düşmesi sonucu 15 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 00:49 | Son Güncelleme

Nijerya'da yolcu taşıyan kamyonetin nehre düşmesi sonucu 15 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ogun eyaletinde yolcu taşıyan kamyonetin nehre düşmesi sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Ogun Eyalet Koordinatörü Clement Oladele, yaptığı açıklamada, Sokoto bölgesinden gelen ve kapasitesi üzerinde yolcu taşıyan kamyonetin kontrolden çıkarak Omi Nehri'ne düştüğünü belirtti.

Oladele, yapılan arama kurtarma çalışmalarında 15 kişinin cesedine ulaşıldığını ve 38 yolcunun yaralı olarak kurtarıldığını kaydetti.

Yaralıların tedavi altına alındığını aktaran Oladele, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya trafik kazası

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