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Nijerya'da yolcu teknesi battı: 11 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 00:25 | Son Güncelleme

Nijerya'da yolcu teknesi battı: 11 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ogun eyaletinde, 29 yolcu taşıyan bir teknenin Tafa Nehri'nde battığı bildirildi.

Ogun eyalet polis sözcüsü Abimbola Oyeyemi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede meydana gelen kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Oyeyemi, teknenin, kapasitesinin üzerinde mal ve yolcu taşıdığı için battığını söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarında 16 kişinin kurtarıldığını ifade eden Oyeyemi, 2 kişiden ise hala haber alınamadığını kaydetti.

Oyeyemi, bölgede yaşanan tekne felaketlerini engellemek için tedbirler alınması gerektiği vurguladı.

Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.

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nijerya tekne battı

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