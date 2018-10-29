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Nijerya'da yük gemisine baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 23:03 | Son Güncelleme

Ülkenin petrol merkezi Nijer Delta bölgesindeki Bonny Adası'ndaki bir yük gemisinde 11 mürettebatın kaçırıldığı bildirildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya karasularında 11 mürettebatı bulunan bir yük gemisine korsanlar tarafından baskın düzenlendiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlerde, "MV Pomerania Sky" adlı yük gemisine korsanlar tarafından Nijerya'nın güney sahillerinde bulunan Bonny Adası'nın güneybatısında baskın düzenlediği belirtildi.

Baskında korsanların 11 mürettebatı kaçırdığı kaydedildi.

Kaçırılanlardan 8'inin Polonya vatandaşı olduğu açıklanırken, diğer 3 mürettebatın uyruğu paylaşılmadı.

Bölgede, Nijeryalı korsanlar tarafından yük gemilerine yönelik baskın ve kaçırma olayları sık sık yaşanıyor. Son olarak 23 Eylül'de korsanların İsviçre'ye ait bir ticaret gemisine düzenlediği baskında 12 mürettebat kaçırmıştı.

İngiltere merkezli güvenlik şirketi EOS Risk Group'un verilerine göre, Nijerya, Benin, Gana ve Kamerun gibi ülkelerin sahillerini kapsayan Gine Körfezi'nde yılın ilk 6 ayında Nijeryalı korsanlar tarafından gemilere düzenlenen saldırılarda 35 gemici kaçırıldı.

EOS Risk Group adına geçen ay açıklama yapan Jake Longworth, bu yılın ilk altı ayında Nijerya'nın "dünyadaki korsanlık faaliyetlerinin merkez üssü olarak kalmaya devam ettiği" belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
korsan MV Pomerania Sky nijerya

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