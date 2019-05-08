HABER

Nijerya'daki Boko Haram saldırıları 1 milyon çocuğu ailelerinden ayırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 00:05 | Son Güncelleme

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari: - "Boko Haram saldırıları nedeniyle ülkede bir milyondan fazla çocuk, ne ailelerini ne de nereden geldiklerini biliyor"

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Boko Haram saldırılarının, 1 milyondan fazla çocuğu ailelerinden ayırdığını belirtti.

Buhari, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Maria Garces ile başkent Abuja'da bir araya geldi.

Devlet Başkanı Buhari, burada yaptığı açıklamada, "Boko Haram saldırıları nedeniyle ülkede 1 milyondan fazla çocuk ne ailelerini ne de nereden geldiklerini biliyor." dedi.

Buhari, örgütün bölgede düzenlediği saldırıların yol açtığı insani krizlerin üstesinden gelebilmek için uluslararası yardım gerektiğini söyledi.

Çad Gölü'nün kurumasından etkilenen 30 milyon kişinin yarısının Nijerya'ya sığındığını ve gölün canlandırılması için küresel destek arayışında olduklarını kaydeden Buhari, "Köprüler, okullar, hastaneler, kiliseler, camiler ve diğer binalar yıkıldı. Bunların hepsi yeniden inşa edilecek ve her türlü uluslararası yardım memnuniyetle karşılanacak." ifadelerini kullandı.

Buhari, ülkedeki yerinden edilmiş kişilerin durumunun ise acıklı olduğunu dile getirdi.

BM Genel Kurulu Başkanı Garces ise Nijerya'nın BM'nin büyük destekçisi olduğunu aktararak iklim değişikliğinin Çad Gölü üzerindeki "rahatsız edici etkilerinin" azaltılması için küresel desteğin artırılması sözü verdi.

Garces ayrıca Nijerya'nın barışı koruma operasyonu ve insan haklarını korumada oynağı rolden övgüyle bahsetti.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Şehit polis Ateş'in cenazesi Bayburt'a uğurlandıŞehit polis Ateş'in cenazesi Bayburt'a uğurlandı
Bekir Pakdemirli gazi ve şehit yakınlarıyla iftarda buluştuBekir Pakdemirli gazi ve şehit yakınlarıyla iftarda buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boko haram Devlet Başkanı Muhammed Buhari nijerya

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya tepki!

Hasan Cemal davasında karar açıklandı

Hasan Cemal davasında karar açıklandı!

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.