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Nijerya'daki Boko Haram saldırıları on binlerce kişiyi yerinden etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 19:03 | Son Güncelleme

BM İnsani Yardım Nijerya Koordinatörü Edward Kallon: - "Son zamanlarda artan saldırılar nedeniyle Maiduguri'deki yerinden edilmiş kişilerin kampına 30 binden fazla kişi geldi"

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusundaki terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları on binlerce kişiyi yerinden etti.

BM İnsani Yardım Nijerya Koordinatörü Edward Kallon, yaptığı açıklamada, son zamanlarda Borno eyaletinde örgütün artan saldırıları nedeniyle 30 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Örgütün 2 askeri üssü ele geçirdiğini ifade eden Kallon, "Son zamanlarda artan Boko Haram saldırıları nedeniyle Maiduguri'deki yerinden edilmiş kişilerin kampına 30 binden fazla kişi geldi." dedi.

Kallon, kampa gelenlerin gıda, temiz suyu ve temizlik malzemelerine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
boko haram nijerya Yerinden edilmiş kişiler

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