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Nijerya'daki Boko Haram saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 00:47 | Son Güncelleme

Adamawa eyaletindeki Boko Haram saldırısında ölü sayısı 30'a yükseldi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırıda ölü sayısı 30'a çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, örgütün, Adamawa eyaletine bağlı Kudakaya köyüne düzenlediği saldırıda, yaralılardan 4'ünün hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 30'a yükseldi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 26 kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
boko haram nijerya saldırı

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