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Nijerya’daki Boko Haram saldırısında bomba yüklü eşek kullanılmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 20:52 | Son Güncelleme

Nijerya’da Boko Haram terör örgütü tarafından Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum’un konvoyuna düzenlenen saldırıda bomba yüklü eşeğin kullanıldığı belirtildi.Nijerya’da 26 Eylül tarihinde Borno eyaletindeki Monguno ve Baga bölgeleri arasındaki yolda Eyalet Valisi Babagana Zulum’un konvoyuna terör örgütü Boko Haram tarafından pusu kurulmuştu.

Nijerya’da Boko Haram terör örgütü tarafından Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum’un konvoyuna düzenlenen saldırıda bomba yüklü eşeğin kullanıldığı belirtildi.
Nijerya’da 26 Eylül tarihinde Borno eyaletindeki Monguno ve Baga bölgeleri arasındaki yolda Eyalet Valisi Babagana Zulum’un konvoyuna terör örgütü Boko Haram tarafından pusu kurulmuştu. Saldırıda 12 polis, 5 asker, 4 sivil Müşterek Görev Gücü personeli ve 9 sivil hayatını kaybetmişti. Vali Zulum ise saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.
Saldırı anında konvoydaki araçlardan birinde bulunan bir yetkili, yaptığı açıklamada saldırının bomba yüklü bir eşekle gerçekleştirildiğini aktardı. Askerlerin eşeği görünce ateş etmeye başladıklarını ifade eden yetkili, patlamanın ardından teröristlerin saklandıkları yerden çıkarak konvoya ateş ettiğini belirtti. Yetkili, vali de dahil olmak üzere konvoydaki hiç kimsenin yaralanmadığını ancak bazı araçların kurşunlar nedeniyle hasar gördüğünü açıkladı.

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