Nijerya’daki Boko Haram saldırısında ölü sayısı 30’a yükseldi

Nijerya’da Boko Haram terör örgütü tarafından Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum’un konvoyuna düzenlenen saldırıda ölü sayısı 30’a yükseldi.

Nijerya’da dün Borno eyaletindeki Monguno ve Baga bölgeleri arasındaki yolda Eyalet Valisi Babagana Zulum’un konvoyuna terör örgütü Boko Haram tarafından pusu kurulmuştu. Ülke içinde yerinden edilmiş kişileri karşılamaya Baga’ya giden konvoya düzenlenen saldırıda 8 polis, 3 asker ve 4 Sivil Müşterek Görev Gücü personelinin öldürüldüğü belirtilmişti. Nijerya basınında yer alan haberlere göre, konvoya yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 30’a yükseldiği belirtildi. Saldırıda toplam 12 polis, 5 asker, 4 Sivil Müşterek Görev Gücü personeli ve 9 sivil hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, "Saldırıdan sonra çevrede cesetler toplandıkça sayı 30’a yükseldi” dedi.

Öte yandan Vali Zulum saldırıdan yara almadan kurtuldu.

