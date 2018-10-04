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Nijerya'daki çoban ve çiftçi çatışmaları açlık krizine neden olabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 19:44 | Son Güncelleme

AB Nijerya Temsilcisi Olivier Huot: - "Ülkede çobanlar ile çiftçiler arasında devam eden çatışmalara yönelik acil çözüm bulunmazsa Nijerya açlık krizi ile karşı karşıya kalabilir"

Avrupa Birliği (AB) Nijerya Temsilcisi Olivier Huot, ülkede devam eden çatışmalara yönelik acil çözüm bulunmazsa Nijerya'nın açlık krizi ile karşı karşıya olacağını belirtti.

Başkent Abuja'da AB, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Shehu Musa Yar'Adua Vakıfının iş birliğinde düzenlenen "Nijerya'nın Değişen İkliminde Gıda Güvenliği" başlıklı konferansta konuşan Hout, çatışmaların ülkede açlık krizine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Huot, "Ülkede çobanlar ile çiftçiler arasında devam eden çatışmalara yönelik acil çözüm bulunmazsa Nijerya açlık krizi ile karşı karşıya kalabilir." dedi.

Ülkedeki gıda alanında çoban ve çiftçilerin önemli rol oynadığını kaydeden Huot, "Maalesef son zamanlarda iki grubun arasında sık sık çatışma yaşanıyor. Bir taraftan hayvanları telef olurken, bir taraftan da tarla ürünleri hasat edilemez hale geldi." diye konuştu.

ECOWAS Temsilcisi Salimu Male ise çatışmaların Batı Afrika bölgesinin güvenliğini ve ekonomisini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Ocak ayından bu yana çobanlar ile çiftçilerin arasında devam eden çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB çoban ve çiftçiler ECOWAS nijerya

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