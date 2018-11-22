Nijerya'daki çobanlarla çiftçiler çatıştı: 11 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Katsina eyaletine bağlı Gora köyündeki çatışmada 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Çatışmalarda çok sayıda büyükbaş hayvan da telef oldu.

Eyalet Polis Sözcüsü Gambo Isah, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığı ve kendilerine saldırdığı iddiasında bulunuyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde, 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

