Nijerya'daki Erbain yürüyüşüne polis müdahalesi

Kaduna eyaletinde, hafta sonu, IMN ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada en az 3 kişi hayatını kaybetmişti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 40'ıncı gününün anıldığı Erbain yürüyüşünde IMN üyelerine polis ateş açarak müdahale etti. Göstericilerin polise taşlarla karşılık verdiği olayda en az 2 kişi öldü.

Kaduna eyaletinde faaliyet gösteren IMN, 2016'da "tehlikeli ve ayrılıkçı bir örgüt" gibi hareket ettiği gerekçesiyle hükümet tarafından "isyancı ve yasa dışı" ilan edilmişti.

IMN lideri Şeyh İbrahim Zakzaki, 2015'te Nijeryalı General Tukur Buratai'nin konvoyunun geçişini engellemesi üzerine Kaduna'ya bağlı Zaria kentinde Şiiler ile Nijerya ordusu arasında çıkan çatışmalarda gözaltına alınmış ve çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

