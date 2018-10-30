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Nijerya'daki Erbain yürüyüşüne polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 18:29 | Son Güncelleme

Nijerya İslami Hareketinin düzenlediği yürüyüşe katılanlara polisin ateş açması sonucu en az 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ağır yaralandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja'da, Nijerya İslami Hareketinin (IMN) düzenlediği Erbain yürüyüşüne katılanlara polisin müdahalesi sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 40'ıncı gününün anıldığı Erbain yürüyüşünde IMN üyelerine polis ateş açarak müdahale etti. Göstericilerin polise taşlarla karşılık verdiği olayda en az 2 kişi öldü.

Olayda çok sayıda kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Kaduna eyaletinde, hafta sonu, IMN ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada en az 3 kişi hayatını kaybetmişti.

General James Myam, "Abuja'dan Kaduna'ya askeri mühimmat nakli yapan konvoyu koruyan askerlere cumartesi günü saat 15.00 sıralarında yolları kapatarak yürüyüş yapan IMN üyeleri tarafından saldırı düzenlendi." açıklamasında bulunmuştu.

General Myam, olayda IMN üyelerinden en az 3 kişinin öldüğünü, 2 askerin yaralandığını belirtmişti.

Kaduna eyaletinde faaliyet gösteren IMN, 2016'da "tehlikeli ve ayrılıkçı bir örgüt" gibi hareket ettiği gerekçesiyle hükümet tarafından "isyancı ve yasa dışı" ilan edilmişti.

IMN lideri Şeyh İbrahim Zakzaki, 2015'te Nijeryalı General Tukur Buratai'nin konvoyunun geçişini engellemesi üzerine Kaduna'ya bağlı Zaria kentinde Şiiler ile Nijerya ordusu arasında çıkan çatışmalarda gözaltına alınmış ve çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

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Nijerya İslami Hareketi

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