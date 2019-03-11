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Nijerya'daki eyalet seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 12:08 | Son Güncelleme

Petrol bölgesi Rivers'taki seçimler, olaylar çıkması üzerine ileri bir tarihe ertelendi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da cumartesi petrol bölgesi Rivers'ta yapılan eyalet seçimleri, çıkan olaylar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC), "Cumartesi günü ülke genelinde düzenlenen eyalet seçimlerinde ülkenin güneydoğusundaki Rivers eyaletinde çıkan olaylar nedeniyle seçimler iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi." açıklamasını yaptı.

INEC, seçimlerin ertelenmesine gerekçe olarak eyaletteki toplumsal gerginliği ve bazı seçim komisyonu üyelerinin kaçırılmasını gösterdi.

Eyalette seçimlerin ne zaman yapılacağına dair bir açıklama yapılmadı.

Nijerya'nın petrol yataklarının bulunduğu eyalette uluslararası birçok şirket petrol çıkarıyor.

Cumartesi günü Nijeryalılar, 29 eyalet valisi ve 36 eyaletin tamamında meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitmişti. Vali ve eyalet meclisi seçimleri ülkenin büyük bölümünde sakin geçerken, Rivers'ın yanı sıra bazı eyaletlerde şiddet olayları yaşanmıştı.

Nijerya'da iki hafta önce yapılan devlet başkanı seçimini Tüm İlericiler Kongresinin (APC) adayı Muhammed Buhari kazanmıştı. Buhari, 29 Mayıs'ta yemin ederek görevine başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya seçim

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