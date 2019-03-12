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Nijerya'daki eyalet seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 14:19 | Son Güncelleme

Ülkenin 20 eyaletinde seçilen valiler belli oldu - Şiddet olayları nedeniyle 9 eyalette yeniden seçime gidilecek

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da düzenlenen seçimlerde 20 eyalet valisi belli olurken bazı eyaletlerde ise yeniden seçim kararı alındı.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC), geçen cumartesi yapılan seçimlerde, 20 eyalette seçim sonuçlarının belli olduğunu, Rivers, Kano, Sokoto ve Bauchi gibi bölgelerde çıkan şiddet olayları nedeniyle 9 eyaletteki seçimlerin tekrarlanacağını açıkladı.

INEC, seçimlerin ertelenmesine gerekçe olarak eyaletlerdeki toplumsal gerginliği, oyların çalınmasını ve bazı seçim komisyonu üyelerinin kaçırılmasını gösterdi.

Söz konusu eyaletlerde seçimlerin ne zaman yapılacağına dair açıklama yapılmadı.

Nijeryalılar, geçen cumartesi 29 eyalet valisi ve 36 eyaletteki meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitmişti. Vali ve eyalet meclisi seçimleri ülkenin büyük bölümünde sakin geçerken bazı eyaletlerde şiddet olayları yaşanmıştı.

Ülkede iki hafta önce yapılan devlet başkanlığı seçimini Tüm İlericiler Kongresinin (APC) adayı Muhammed Buhari kazanmıştı.

Buhari, 29 Mayıs'ta yemin ederek görevine başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
eyalet seçimleri nijerya

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