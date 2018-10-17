Nijerya'daki iş fuarına Türk firmalarından yoğun ilgi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da düzenlenen 5. Buildmacex Fuarı'na 50'nin üzerinde Türk firması katıldı.
Nijerya'nın ticaret başkenti Lagos'ta düzenlenen uluslararası ticaret fuarına, yapı, inşaat ve makine sektöründen çok sayıda firma katıldı.
Almanya, İngiltere ve Çin'den firmaların katıldığı fuara, Türk firmaları da yoğun ilgi gösterdi.
2017'de 20 Türk firması katıldığı fuara, bu yıl inşaat ve yapı sektöründen 50'nin üzerinde firma katıldı.
Fuara katılan Türk iş adamı Ertuğrul Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu fuarın amacı, firmalarımızın burada Nijeryalı güvenilir partnerlerle bir araya gelmesi ve bu ülkedeki ticaret hacmini genişletmesidir." ifadelerini kullandı.
2012'den beri Nijerya ile inşaat malzemeleri alanında ticaret yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, Nijerya'da kazançlı bir pazar olduğunu ve nedenle Nijerya'daki Türk yatırımlarının artması gerektiğini sözlerine ekledi.
Yılmaz, Türk ürünlerine Nijerya'da büyük ilgi olduğuna dikkat çekerek, "Nijerya, Afrika'nın en büyük pazarı. Bu tip ülkelerin kolay olduğu kadar zor yanları da var. Güvenlik, bürokrasi gibi zorlukların yanında rekabetin az olduğu kalitenin düşük olduğu pazarlarda Türk ürünleri kalitesiyle ve fiyat politikasıyla ön plana çıkıyor." dedi.
- "Nijerya'daki en büyük rakibimiz Çin"
Nijerya'da önemli ölçüde Çin yatırımı olduğunu aktaran Yılmaz, "İnşaat malzemeleri sektöründe Nijerya'daki en büyük rakibimiz Çin. Çin'e karşı avantajlarımızın arasında Türkiye'nin jeopolitik konumu yer almakta. Çin'in 3 dolara üretebildiği bir ürün biz 4-4,5 dolara mal ediyoruz fakat jeopolitik olarak Afrika'ya yakınlığımız bize avantaj sağlıyor." şeklinde konuştu.
16 Eylül'de başlayan fuar, 18 Eylül'de sona erecek.
Vahşetin boyutu büyüyor! Cemal Kaşıkçı'nın parçalarını bulmak için polis hazırlanıyor
Cumhurbaşkanlığı'ndan gündemi sallayacak 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması
Canlı yayında intihar etti, sevgilisine izletti
Yer: İstanbul! Genç kıza sokak ortasında kabusu yaşattı
Kan donduran sözler! 'Oğlum tecavüzcüydü, iyi ki öldü'
Okuldaki patlama 'terör saldırısı' çıktı!
29 Ekim resepsiyonu Yeni Havalimanı'nda yapılacak
Huawei'in yeni telefonları Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X tanıtıldı!
İYİ Parti ve CHP ortak aday çıkaracak iddiası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum