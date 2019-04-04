Nijerya'daki menenjit salgını

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da etkili olan menenjit salgını nedeniyle 48 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkenin 15 eyaletinde 541 menenjit vakası görüldüğü, hastalık teşhisi konulan 48 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Salgının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, boyun ve baş ağrısı yaşayanların hemen hastaneye başvurmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.
Menenjit, ülkede 2017'de bin 69 kişinin ölümüne sebep olmuştu.
Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan menenjit, hava yoluyla bulaşabiliyor.
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