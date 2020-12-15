Nijerya'daki öğrenci kaçırmalarını Boko Haram üstlendi

Geçen hafta kaçırılan yüzlerce öğrenciden haber alınamıyor.Radikal İslamcı Boko Haram örgütü, 11 Aralık'ta Nijerya'nın kuzeyinde bulunan Katsina eyaletindeki Kankara bölgesinde bir yatılı okula düzenlenen silahlı saldırıyı üstlendi ve öğrencilerin kendileri tarafından kaçırıldığını duyurdu. Örgütün lideri Ebubekir Şekau yayınladığı sesli mesajda, "Katsina'daki kaçırılmanın arkasında kardeşlerimiz var" dedi.

Saldırıda yüzlerce öğrenci milislerin elinden kurtulmayı başarırken, görgü tanıklarının ifadelerine göre çok sayıda öğrenci motosikletli saldırganlar tarafından alıkonuldu. Nijeryalı yetkililerin verdiği bilgilere göre, şu anda 333 öğrenci kayıp.

Konuyla ilgili açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kaçırılan çocukların derhal serbest bırakılmasını talep etti. Diğer yandan ailelerin endişesi de büyüyor. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir baba, iki çocuğundan haber alamadıklarını belirterek, "Yetkililerin bana bilgi vermesini bekliyordum ama şu ana kadar bir haber alamadık" dedi. Ordu, öğrencilerin bulunabilmesi için operasyon başlatmıştı.