Nijerya'daki petrol boru hattında patlama

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneydoğusunda petrol boru hattında dün meydana gelen patlamalarda ölü sayısı 50'ye çıktı.
Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA) Abia Eyalet Koordinatörü Evans Ugoh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin, bölgeden geçen boru hattını petrol çalmak amacıyla tahrip ettiğini ve bu sırada patlamalar yaşandığını belirtti.
Ugoh, patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.
Yaralıların tedavi altında alındığını ifade eden Ugoh, patlamada bir kaç evin kül olduğunu söyledi.
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