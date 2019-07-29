Nijerya’daki Saldırıda Onlarca Ölü

Nijerya’nın kuzeydoğusunda bir cenaze töreninden ayrılmak üzere olanlara yönelik saldırıda 60’tan fazla kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer saldırıdan Boko Haram’ın sorumlu olduğunu düşünüyor.

Olay, bu yıl içinde sivillere yönelik en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçti.

Saldırıda 11 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yetkililer, saldırının iki hafta önce kasabada yaşayanların Boko Haram’ın saldırısına karşı mücadele etmesinin intikamı olabileceğini belirtiyor.

Boko Haram’ın yıllardır devam eden saldırıları nedeniyle onbinlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi de yaşadıkları yerleri terketmek zorunda kaldı.

