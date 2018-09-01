Nijerya'daki selde 14 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yaşanan selde 14 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin orta kesiminde bulunan Nijer Eyaleti Acil Durum Yönetimi Ajansı Direktörü Elhaci Garba Salisu, eyaletin farklı bölgelerinde yaşanan selde 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sel nedeniyle mağdur olan insanlara yönelik yardım çalışmaları başlattıklarını belirten Salisu, bölge halkını dere yatakları başta olmak üzere, su yolları üzerine ev inşa etmemeleri konusunda uyardı.

Sel nedeniyle bölgede erezyon da yaşandığına değinen Salisu, "Benim korkum, şiddetli selin insanlar gece yatarken meydana gelmesi. Bu nedenle su yollarının önünü tıkamamalıyız." dedi.

Tropikal iklimin kuşağında olan ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. Ülke genelinde altı ay kurak, altı ay da yağışlı mevsim yaşanıyor.

