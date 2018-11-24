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Nijerya'daki şiddet olayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 23:21 | Son Güncelleme

Biafralı ayrılıkçıların protesto eylemi sırasında çıkan olaylarda bir polis yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı - 34 kişi gözaltına alındı

Nijerya'nın güneydoğusunda ayrılıkçı Biafra Yerli Halklarının (IPOB) düzenlediği protesto eylemi sırasında çıkan olaylarda bir polis hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Anambra eyalet polis sözcüsü Mohammed Haruna, yaptığı açıklamada, Nnewi kentinde toplanan yüzlerce göstericinin şiddet kullandığını, bu nedenle 34 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Eylemcilerin kendilerine müdahale eden emniyet güçlerine taş ve palalarla saldırması sonucu bir polisin hayatını kaybettiğini ifade eden Haruna, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Haruna, "Seçim referandumu olmayacak" sloganı atan eylemcilerin, bir polis aracını ateşe verdiğini söyledi.

Nijerya'nın güneydoğusunda geçen yıl IPOB ve Egemen Biafra Devletini Kurma Hareketi'nin (MASSOB) düzenlediği gösterilerde, güvenlik güçleriyle ayrılıkçılar arasında çıkan olaylarda 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. IPOB, haksız muameleye uğradıkları gerekçesiyle Igbo etnik grubu merkezli devlet kurmak istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Biafra Yerli Halkları (IPOB) nijerya

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