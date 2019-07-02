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Nijerya'daki şiddet olaylarında bir ayda 353 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Nijerya'daki şiddet olaylarında bir ayda 353 kişi öldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da haziran ayında yaşanan şiddet olaylarında 353 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, şiddet olaylarının en fazla olduğu eyaletler arasında ülkenin kuzeydoğusundaki Borno başı çekiyor.

Borno'da Boko Haram örgütü tarafından düzenlenen saldırılarda 57'si asker 116 kişi öldürüldü.

Son aylarda silahlı kişilerin saldırılarıyla gündeme gelen kuzeybatıdaki Zamfara eyaletinde ise 94 kişi öldürüldü.

Silahlı saldırılarda Nijer eyaletinde 70, Sokoto eyaletinde 25, Plateau'da 16 ve Taraba eyaletinde ise 13 kişi hayatını kaybetti. Ükenin kuzey eyaletleri en fazla şiddet olaylarının yaşandığı bölgeler arasında yer aldı.

Haziran ayı boyunca Kogi'de 7, Rivers'da 4, Adamava'da 3, Ekiti'de 3 ve Ebonyi'de 2 kişi öldürüldü.

Ülkede son zamanlarda Boko Haram örgütü üyeleri başta olmak üzere silahlı kişilerce düzenlenen saldırılarda binlerce insan evini terk etmek zorunda kaldı. Saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklandı.

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Anahtar Kelimeler:
boko haram nijerya

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