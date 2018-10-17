Nijerya'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, 2019'daki devlet başkanlığı seçimi öncesinde barışçıl ve adil seçim çağrısı yaptı.

Barış ve Çevresel Adalet Merkezince (CEPEJ) yapılan açıklamada, gelecek yılki seçimde siyasilere nefret söyleminden kaçınmaları uyarısında bulunuldu.

CEPEJ Nijerya Koordinatörü Sheriff Mulade, "2019 yılının şubat ayında düzenlenecek seçimler öncesi ülkede toplumsal çatışmalara fırsat verilmemeli. CEPEJ olarak Nijerya'daki seçimleri takip edeceğiz. Tüm siyasi partilere özgür ve adil bir seçim için gereken adımları atmaları çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Nijerya Müslüman Medya İzleme Grubu (MMWG) da son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde ele geçirilen silah ve askeri mühimmatla ilgili kaygıları dile getirerek yetkililerden önlem almaları çağrısı yaptı.

MMWG Koordinatörü İbrahim Abdullahi, yaptığı yazılı açıklamada, "Limanlarda, havaalanlarında ve yollarda silahlar ele geçiriliyor ancak bu silahların kime ait olduğuyla ilgili yürütülen soruşturmalar sonuçsuz kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.