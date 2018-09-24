Nijerya'daki yağışlar can almaya devam ediyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da ağustos ayından bu yana etkili olmaya devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 242'ye yükseldi.

Ulusal basındaki haberlerde, 12 eyalette etkili olan şiddetli yağışların, nehirlerin taşmasına neden olduğu kaydedildi. Yaşanan sellerde ölenlerin sayısının 242'ye çıktığı belirtildi.

Selden 19 bin 369 kişinin etkilendiği ve 5 bin 732 evin sular altında kaldığı ifade edildi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Müdürü Mustafa Yunus Maihaja, yaptığı açıklamada, selden etkilenenler için geçici barınma yerlerinin kurulduğunu bildirdi.

Maihaja, şiddetli yağışlara karşı önlem almaları konusunda halkı uyardı.

Nijerya'da devam eden 6 aylık yağış mevsiminde sık sık sel felaketi yaşanıyor. Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor.

