Nijerya'dan Malavi'ye 500 bin dolarlık tıbbi yardım

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, kuvvetli yağış ve tropikal fırtınanın etkili olduğu Malavi'ye 500 bin dolarlık tıbbi yardım yapma kararı aldı.

Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Malavi'ye şimdiye kadar 8 binin üzerinde tıbbi malzeme ve ekipman desteğinde bulunduk. Bu yardımlar bir ya da iki hafta içinde 30 bin tona ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Onyeama, Malavi'ye toplamda 500 bin dolarlık tıbbi yardım yapacaklarını açıkladı.

Onyeama, ülkesinin Afrika'da "büyük ağabey olarak özel görev ve sorumluluklarının olduğunu" ve kıta içinde ya da dışında felaketten etkilenen ülkelere destek olmaya hazır olduklarını söyledi.

Afrika'nın güneyindeki ülkelerden Malavi'de tropikal fırtına nedeniyle onlarca insan kişi hayatını kaybetmiş, binlerce ev kullanılamaz hale gelmiş, yollar ve köprüler zarar görmüştü.

