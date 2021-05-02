Nijerya'dan Türkiye’den Seyahate Yasak

Nijerya aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerden seyahat edilmesini yasaklama kararı aldı.

Karar 4 Mayıs’ta yürülüğe girecek.

Yasağa gerekçe ise bu ülkelerde Corona virüsünün yayılma hızı.

Yasak getirilen ülkeler Türkiye’yle birlikte Hindistan ve Brezilya.

Nijerya Başkanlık Komitesi’nce yapılan açıklamada 14 gün içinde söz konusu ülkeleri ziyaret edenlerden Nijerya pasaportu taşımayanların ve Nijerya’da ikametgahı olmayanların Nijerya’ya girişlerinin kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Nijerya’da Pazar günü 43 yeni vaka tespit edildi. Ülkede vaka sayısı 165 bini aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bini geçmiş durumda.

Hindistan’da hastaneler ve morglar kapasitelerini aşmış durumda. Son 10 gündür ülkede vaka sayısı 300 binin üzerinde. Birçok aile ilaç ve oksijen bulması için kendi haline bırakılmış durumda. Ülkede sağlık sistemi çökmek üzere.

Brezilya’da ise vaka sayıları Mart ayına kıyasla düşüş gösterse de yine de oldukça yüksek. Ülke ölüm oranında dünya genelinde Amerika’dan sonra ikinci sırada.

Türkiye’de ise Perşembe günü akşamıyla birlikte tam kapanma adı altında kısıtlamalar arttırıldı. Uygulama 17 Mayıs’a kadar devam edecek. Türkiye vaka sayısı açısından dünyada dördüncü sırada.

