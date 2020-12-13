Nijeryalı Aileler Kaçırılan Çocukları İçin Kaygılanıyor

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Katsina bölgesinde bir fen lisesinde eğitim gören ve Cuma gecesi silahlı kişilerce kaçırılan erkek çocuklarının aileleri, hükümet yetkililerine seslenerek çocuklarının kurtarılması çağrısında bulundu.

Nijerya hükümet sözcüsü Abdül Labaran, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, çocuklar kurtarılana kadar çabalarını sürdüreceklerini söyledi.

Askeri yetkililerin ve istihbarat yöneticilerinin kurtarma çalışmalarını yürütmek için Katsina eyaletindeki Kankara kentinde bulunduklarını söyleyen sözcü, 321 öğrencinin halen kayıp olduğunu, ancak bazılarının başka eyaletlerdeki memleketlerine gitmiş olabileceklerini kaydetti.

Katsina'daki devlet okullarının tümüne kapanma talimatı verildi. Bunun nedeni, saldırganlarının amacının ne olduğunun belirlenememiş olması.

Okulda eğitim görev üç oğlundan ikisinin kayıplar arasında olduğunu söyleyen bir baba, çocuklarının sağ olarak kurtarılması için dua ettiklerini söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Yahaya adlı 17 yaşındaki bir öğrenciyse Cumartesi günü kaçmayı başardığını söyledi. Soyadının kullanılmasını istemeyen öğrenci, saldırganlar öğrencileri ormanda farklı noktalara götürürken kaçtığını söyledi. "Bizi yakındaki bir köye götüren motosikletli biriyle buluştuk, biri bizi oradan Kankara'ya getirdi" diyen Yahaya, grup liderlerinin, saldırganlara, çocuklara zarar vermemelerini söylediğini anlattı.