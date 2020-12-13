Nijeryalı Aileler Kaçırılan Çocukları İçin Kaygılanıyor

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Katsina bölgesinde bir fen lisesinde eğitim gören ve Cuma gecesi silahlı kişilerce kaçırılan erkek çocuklarının aileleri, hükümet yetkililerine seslenerek çocuklarının kurtarılması çağrısında bulundu.
Nijerya hükümet sözcüsü Abdül Labaran, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, çocuklar kurtarılana kadar çabalarını sürdüreceklerini söyledi.
Askeri yetkililerin ve istihbarat yöneticilerinin kurtarma çalışmalarını yürütmek için Katsina eyaletindeki Kankara kentinde bulunduklarını söyleyen sözcü, 321 öğrencinin halen kayıp olduğunu, ancak bazılarının başka eyaletlerdeki memleketlerine gitmiş olabileceklerini kaydetti.
Katsina'daki devlet okullarının tümüne kapanma talimatı verildi. Bunun nedeni, saldırganlarının amacının ne olduğunun belirlenememiş olması.
Okulda eğitim görev üç oğlundan ikisinin kayıplar arasında olduğunu söyleyen bir baba, çocuklarının sağ olarak kurtarılması için dua ettiklerini söyledi.
Reuters haber ajansına konuşan Yahaya adlı 17 yaşındaki bir öğrenciyse Cumartesi günü kaçmayı başardığını söyledi. Soyadının kullanılmasını istemeyen öğrenci, saldırganlar öğrencileri ormanda farklı noktalara götürürken kaçtığını söyledi. "Bizi yakındaki bir köye götüren motosikletli biriyle buluştuk, biri bizi oradan Kankara'ya getirdi" diyen Yahaya, grup liderlerinin, saldırganlara, çocuklara zarar vermemelerini söylediğini anlattı.
Nijerya'nın kuzeybatısında sivillere saldıran, hırsızlık yapan ya da fidye için adam kaçıran silahlı çetelere sıklıkla rastlanıyor. İslamcı militanlarsa daha çok ülkenin kuzeydoğusunda bulunuyor.
Afrika'nın nüfusu en yüksek ülkesi Nijerya'da güvenlik ve emniyetin istikrarsız olması, hükümete duyulan öfkeyi arttırıyor. Geçtiğimiz ay sonunda İslamcı militanlar kuzeydoğudaki Borno eyaletinde çok sayıda çiftçiyi kaçırmış, hatta bazılarının kafasını kesmişti.
Öte yandan Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, ordunun, Katsina eyaletinde yaklaşık 400 erkek çocuğunu kaçıran silahlı grupla Cumartesi gecesi çatışmaya girdiğini söyledi.
Memleketi Katsina eyaletindeki saldırıyı kınayan Devlet Başkanı Buhari, yayınladığı açıklamada, ordunun saldırganların bir ormanın içindeki yerini belirlediğini, çete ve ordu arasında çatışma çıktığını kaydetti.
Polis ve ordu, kaçırılan ve kayıp olan öğrencilerin tam sayısını belirlemeye çalışıyor.
Cuma gecesi olay yerinde saldırganlarla çatışmaya giren polis, bazı öğrencilerin kaçmasına yardımcı oldu. Çatışmada bir polis memurunun vurularak yaralandığı öğrenildi.