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Nijeryalı asker, kolide bulduğu 37 bin avroyu sahibine verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 20:04 | Son Güncelleme

Nijerya Hava Kuvvetlerinde (NAF) görevli bir asker, Kano eyaletinde hac kampında bir kolide bulduğu 37 bin avroyu sahibine teslim etti - Asker, gösterdiği örnek davranışından dolayı ülke medyasınca "günün kahramanı" ilan edildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da bir asker, koli içinde bulduğu 37 bin avroyu sahibine ulaştırdı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Nijerya Hava Kuvvetlerinde (NAF) görevli Bashir Umar, ülkenin kuzeyindeki Kano eyaletinde Hac kampında bir kolide bulduğu 37 bin avroyu sahibine teslim etti.

NAF Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Ibikunle Daramola, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Personelimiz Bashir Umar ile mesai arkadaşları, Kano'daki hac kampında devriyeye çıktıklarında bir kolide para buldu. Neyse ki kolinin üzerinde telefon numarası vardı ve koliyi sahibine teslim etti."

Daramola, Umar'ın güzel davranışından dolayı ödüllendirileceğini bildirdi.

Milyonlarca insanın açlık sınırının altında yaşadığı Nijerya'da bulunan parayı sahibine teslim eden asker, gösterdiği örnek davranışından dolayı ülke medyasınca "günün kahramanı" ilan edildi.

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Anahtar Kelimeler:
asker Bashir Umar NAF nijerya Nijerya Hava Kuvvetleri

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