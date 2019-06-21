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Nijeryalı çocuğu satılmaktan yüzündeki kabile izleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 16:45 | Son Güncelleme

Nijerya'da 6 yaşındaki çocuk, geleneksel kabile çizgileri sayesinde insan tacirleri tarafından satılmaktan son anda kurtuldu

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 6 yaşındaki Naziru Abdulvahab, doğduğunda kesici aletlerle yüzüne çizilen geleneksel kabile izleri sayesinde insan tacirlerinin elinden kurtarıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Abdulvahab, satılmak üzere Nijerya'nın kuzeyindeki Kaduna eyaletinden kaçırılarak ülkenin güneydoğusundaki İmo eyaletine getirildi.

Bölge sakinleri, çocuğun yüzündeki izlerin yabancı bir kabileye ait olduğunu fark ederek durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Yürütülen soruşturma neticesinde Abdulvahab'ın, kuzeydeki Kaduna eyaletinden getirildiği tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin insan tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda Abdulvahab kurtarılırken, insan tacirleri de gözaltına alındı.

Abdulvahab, Kaduna'daki ailesine teslim edildi.

Nijerya'da 250'den fazla kabile bulunuyor. Birçok kabile tarafından bebeklerin yüzüne çizilen izler, yüzyıllardır uygulanan bir gelenek olarak varlığını koruyor.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Kabile nijerya

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