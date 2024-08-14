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Nijeryalı dolandırıcılık çetesinin 'Hollywood' vurgunu! 39 mağdur, 28 milyon lira...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
14.08.2024 07:29
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Keanu Reeves, Gerald Butler, Colin Firth gibi ünlü Hollywood aktörlerinin sahte hesapları üzerinden film ve yapımcılık adı altında dolandırıcılık yapan Nijeryalı dolandırıcılık çetesinin toplamda 28 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Nijeryalı örgüt lideri Frankline Christ'in Türk vatandaşı eşi Sinem Ibe'nin ise örgütte yönetici olduğu öğrenildi.

Film yapımcılık şirketleri adına para topladığını iddia ederek dolandırıcılık yapan Nijeryalı çetenin foyası ortaya çıktı. 39 dolandırıcılık eyleminde bulunduğu öğrenilen çetenin liderinin Nijeryalı Frankline Christ Ibe eşi Sinem Ibe'nin ise çete yöneticisi olduğu ortaya çıktı.

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NİJERYALI ÇETEYİ MASAK ORTAYA ÇIKARDI

Show TV'nin haberin göre çete, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yapılan bir ihbar dilekçesiyle ortaya çıktı. Murat T. adlı ihbarcı dilekçesinde; bazı banka hesap numaraları vererek bu hesapların sahiplerinin yurt dışında yaşayan kişileri dolandırdığını, bu kişilerin çoğunun Nijerya uyruklu olduğunu söyledi.

Yapılan incelemede 22 Eylül 2023'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Sinem Ibe, Frankline Chrıst Ibe, Ugochukwu Davıd Ezeorah, Muhabbat Jumamyradova, Maral Abayeva ve İrfan İlhanlı gözaltına alındı.

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39 DOLANDIRICILIKTAN 28 MİLYON LİRA VURGUN

Örgüt liderinin Nijeryalı Frankline Christ Ibe olduğu belirlendi. Örgütün yöneticiliğini ise Türk vatandaşı eşi Sinem Ibe'nin yaptığı öğrenildi. Nijeryalı çete ile ilgili detaylı araştırmada şüphelilerin toplam 39 dolandırıcılık eylemi yaptığı belirlendi.

Çete 39 dolandırıcılık eyleminden toplam 11 milyon 469 bin lira, 325 bin dolar, 133 bin avro, 5 bin 745 sterlin ve 38 bin Danimarka Kronu kazanç elde etti.

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MAĞDURDAN ÖDEMEYİ BITCOIN OLARAK ALMIŞLAR

Çetenin mağdurlarından Cynthia Howar; kendisiyle ünlü aktör Gerard Butler adına açılmış bir e-posta ile iletişime geçildiğini, bu konuşmalarda sözde Butler'ın film ve yapımcılık için kendisinden para istediğini anlattı.

2020'den itibaren Bitcoin aracılığı ile dolandırıcılara 2.5 yılda toplam 440 bin dolar gönderdiğini ifade etti. Howar, daha sonra aynı yöntemle ünlü aktör Keanu Reves ve Colin Firth'in adıyla dolandırılmaya çalışıldığını anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Nijerya Hollywood
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