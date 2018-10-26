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NİJERYALI HACKER'LARDAN 'MAN İN THE MİDDLE' VURGUNU

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 12:34 | Son Güncelleme

Siber polisler 'Man In The Middle' (Aradaki adam) yöntemiyle Danimarka'da bulunan bir şirketin dolandırıldığını ortaya çıkardı.

NİJERYALI HACKER'LARDAN 'MAN İN THE MİDDLE' VURGUNU Haber-Kamera Çağatay KENARLIİSTANBUL,(DHA) Siber polisler 'Man In The Middle' (Aradaki adam) yöntemiyle Danimarka'da bulunan bir şirketin dolandırıldığını ortaya çıkardı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 5'i Nijeryalı 8 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Danimarka'da bulunan bir şirket yetkilisi şirketin e-posta hesaplarının kırılarak usulsüz olarak 4 sahte fatura yollandığını buna karşılık şirketin hesabından Türkiye'de çalıştığı firmanın yeni banka hesaplarına 1 milyon 416 bin dolar yollandıklarını belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. SİSTEMİ NİJERYALI HACKERLAR YÖNETİYOR Siber polisler konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda şirketin mail hesaplarının hacklendiğini dolandırıcılığın 'Man In The Middle' (Aradaki adam) yöntemiyle yapıldığını tespit etti. Ekipler, yaptığı incelemede firmanın mail trafiğini ele geçiren Nijeryalı bilgisayar korsanlarının 2 firma arasındaki yazışmaya girerek kendi hazırladıkları sahte maili ilettikten sonra havalenin kendi hesaplarına gelmesini sağladıklarını belirledi. 5'İ NİJERYALI, TOPLAM 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda 5'i Nijerya uyruklu toplam 8 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Bağcılar'da bir otel odası ve lüks bir daireye 18 Ekim'de baskın yapıldı. Operasyonda E. Danış, Z. Işıkdağ, N. Maçin, E.N. Aneke, B.O. Balogun, O.O. Popoola, A.A. Oyemade ve A.T. Fajolu yakalanarak gözaltına alındı. İŞTE ELE GEÇİRELENLER? Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 17 cep telefonu, 15 sim kart, 3 flash bellek, 4 dizüstü bilgisayar, 1 hafıza kartı, 20 bin Dolar, 5 bin Euro, 70 bin dolar değerinde 5 altın kolye, 3 altın bileklik, 2 kelepçe, 2 yüzük, 1 küpe ve 3 tane Rolex marka saat ele geçirildi. 8 KİŞİ TUTUKLANDI Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 5'si Nijerya uyruklu toplam 8 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. OPERASYON POLİS KAMERASINDA Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin otel odasında ve lüks dairede yaptıkları aramar ve şüphelileri gözaltına alarak adliyeye sevk etmeri polis kameraları tarafından kaydedildi. Görüntü Dökümü ----------- (Polis Kamerası) -Ekiplerin operasyon yapması -Adreslerde arama yapılması -Polis ekiplerinin bulduğu paralar ve belgeler -Nijerya uyruklu şüphelinin gözaltına alınması -Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi (Aktüel) -Sergiden görüntü -Ele geçirelen paralar -Cep telefonları ve bilgisayar -Altın takılar -Rolex saatlerden görüntü -Genel ve detaylar (Tür: İstanbul)

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