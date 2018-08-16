HABER

Nijeryalı Hafız'ın Türkiye serüveni bir e-postayla başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 12:20 | Son Güncelleme

Nijeryalı Lawal Babatunde Hafız: - Kitapta bulunan adrese e-posta gönderdikten bir gün sonra Türkiye'den telefon geldi ve arayan kişi, Osman Nuri Topbaş'ın kitaplarını göndereceğini söyledi. Bir ay sonra da evime onlarca kitap geldi" - "Türkiye bizi sömürmediği halde kapılarını bize açtı ve karşılıksız yardım ediyor. Bugün Türkiye dünyada yardıma muhtaç insanlara destek veren ülkelerin başında geliyor" - "Türkiye bana paylaşmayı öğretti. Bir çocuğun annesiyle kuşlara yem attığını görünce aslında Türkiye'de çocukların paylaşmayı öğrenerek büyüdüğünü gördüm"

GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - Nijeryalı Lawal Babatunde Hafız, e-postayla talep ettiği mutasavvıf Osman Nuri Topbaş'ın kitaplarını okuduktan sonra eğitim için geldiği Türkiye'de Anadolu Üniversitesi Telekomünikasyon Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamladı ve aynı bölümde doktora eğitimine kabul edildi.

Nijeryalı Hafız, Nijerya'daki bir kütüphanede başlayan ve Türkiye'de devam eden eğitim serüvenini AA muhabirine anlattı.

Nijerya'da Telekomünikasyon ve Enformasyon Teknolojisi bölümünü okuduğunu söyleyen Hafız, mezun olduktan sonra kütüphanede mecburi hizmete başladığını ve bu sırada Türkiye'de basılan bir kitaba rastladığını dile getirdi.

Hafız, "Kütüphanede çalışırken kitaplar arasında Osman Nuri Topbaş'ın yazdığı 'Merhametli Peygamber' başlıklı kitabı gördüm. Kitabı okumaya başladım. Kitabı okurken çok ağladım çünkü o kitap Peygamber Efendimizi çok iyi anlatıyordu." dedi.

Kitabı arkadaşlarına da tavsiye eden Hafız, daha fazla kişiye ulaştırabilmek için kitabın künyesindeki e-posta adresinden kitap talebinde bulunduğunu dile getirdi.

Hafız, talebine olumlu cevap verildiğini belirterek "Kitapta bulunan adrese e-posta gönderdikten bir gün sonra Türkiye'den telefon geldi ve arayan kişi, Osman Nuri Topbaş'ın kitaplarını göndereceğini söyledi. Bir ay sonra da evime onlarca kitap geldi." diye konuştu.

Kitapları okudukça Türkiye'yi daha fazla merak etmeye başladığını kaydeden Hafız, Türkiye'de okuma istediğinin de arttığını söyledi.

Hafız, Türkiye'nin sömürgeci ülkelerden farklı olduğunu belirterek "Türkiye bizi sömürmediği halde kapılarını bize açtı ve karşılıksız yardım ediyor. Bugün Türkiye dünyada yardıma muhtaç insanlara destek veren ülkelerin başında geliyor. Türkiye'deyken de Türkler bizi evlerine davet ediyorlar ve bize sahip çıkıyorlardı." diye konuştu.

Aziz Mahmud Hüdayı Vakfı aracılığıyla 2015 yılında Türkçe öğrenmek için Türkiye'ye gittiğini dile getiren Hafız, Türkiye'de dil eğitimi aldıktan sonra Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursu ile Anadolu Üniversitesi Telekomünikasyon Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamladı ve aynı bölümde doktora eğitimine kabul edildi.

- "Türkiye bana paylaşmayı öğretti"

Hafız, Türkiye'de sadece Türkçeyi değil, paylaşmayı da öğrendiğini dile getirerek "Türkiye bana paylaşmayı öğretti. Bir çocuğun annesiyle kuşlara yem attığını görünce aslında Türkiye'de çocukların paylaşmayı öğrenerek büyüdüğünü gördüm." dedi.

Türkiye ile Nijerya ilişkilerinin farklı alanlarda ilerleyebileceğinin altını çizen Hafız, "Türkiye'nin üretim gücüne sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin ekonomisi doğal kaynaklara değil, üretime dayanıyor ve Nijerya'ya göre çok gelişti. Nijerya'nın Türkiye'den öğreneceği çok şey var." ifadelerini kullandı.

Hafız, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Nijerya'dan Türkiye'ye öğrenci gönderilmesinin de iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini kanaatindeyim. Mesela ben mezun olduktan sonra ülkeme dönüp halkıma hizmet etmek istiyorum. Türkiye’de öğrendiklerimi buradaki insanlara anlatmak istiyorum. Biz, Nijeryalılara Türkiye'yi anlatan elçiler olabiliriz ve buraya gelen Türklere de yardımcı olabiliriz."

PARTNERSertar Ortaç'ın eşi Chloe'nin yeni işiSertar Ortaç'ın eşi Chloe'nin yeni işi
Bakan Soylu: Türkiye'de hapishanelerde en çok uyuşturucudan tutuklu varBakan Soylu: Türkiye'de hapishanelerde en çok uyuşturucudan tutuklu var
Vali Sonel, gazi astsubaya verdiği balayı sözünü tuttuVali Sonel, gazi astsubaya verdiği balayı sözünü tuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (Y kitap nijerya Okul

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

'Dolarları yakın' çağrısına karşı çıktı: Üzerinde Allah'ın adı yazıyor

'Dolarları yakın' çağrısına karşı çıktı: Üzerinde Allah'ın adı yazıyor

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK'lı 'Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden'in öldürüldüğü operasyondan fotoğraflar

PKK'lı 'Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden'in öldürüldüğü operasyondan fotoğraflar

Çanakkale Gökçeada'da feribot karaya oturdu

Çanakkale Gökçeada'da feribot karaya oturdu

Çatışma çıktı! Şehit ve yaralı askerler var

Çatışma çıktı! Şehit ve yaralı askerler var

Rahip Brunson'ın yakınına attığı mesaj ortaya çıktı

Rahip Brunson'ın yakınına attığı mesaj ortaya çıktı

Esenboğa Havalimanı’nda yangın

Esenboğa Havalimanı’nda yangın

Şevval Sam'ın yerine Erdoğan'ın danışmanının eşi Nur Viral!

Şevval Sam'ın yerine Erdoğan'ın danışmanının eşi Nur Viral!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.