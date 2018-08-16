Nijeryalı Hafız'ın Türkiye serüveni bir e-postayla başladı

GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - Nijeryalı Lawal Babatunde Hafız, e-postayla talep ettiği mutasavvıf Osman Nuri Topbaş'ın kitaplarını okuduktan sonra eğitim için geldiği Türkiye'de Anadolu Üniversitesi Telekomünikasyon Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamladı ve aynı bölümde doktora eğitimine kabul edildi. Nijeryalı Hafız, Nijerya'daki bir kütüphanede başlayan ve Türkiye'de devam eden eğitim serüvenini AA muhabirine anlattı. Nijerya'da Telekomünikasyon ve Enformasyon Teknolojisi bölümünü okuduğunu söyleyen Hafız, mezun olduktan sonra kütüphanede mecburi hizmete başladığını ve bu sırada Türkiye'de basılan bir kitaba rastladığını dile getirdi. Hafız, "Kütüphanede çalışırken kitaplar arasında Osman Nuri Topbaş'ın yazdığı 'Merhametli Peygamber' başlıklı kitabı gördüm. Kitabı okumaya başladım. Kitabı okurken çok ağladım çünkü o kitap Peygamber Efendimizi çok iyi anlatıyordu." dedi. Kitabı arkadaşlarına da tavsiye eden Hafız, daha fazla kişiye ulaştırabilmek için kitabın künyesindeki e-posta adresinden kitap talebinde bulunduğunu dile getirdi.

Hafız, talebine olumlu cevap verildiğini belirterek "Kitapta bulunan adrese e-posta gönderdikten bir gün sonra Türkiye'den telefon geldi ve arayan kişi, Osman Nuri Topbaş'ın kitaplarını göndereceğini söyledi. Bir ay sonra da evime onlarca kitap geldi." diye konuştu. Kitapları okudukça Türkiye'yi daha fazla merak etmeye başladığını kaydeden Hafız, Türkiye'de okuma istediğinin de arttığını söyledi. Hafız, Türkiye'nin sömürgeci ülkelerden farklı olduğunu belirterek "Türkiye bizi sömürmediği halde kapılarını bize açtı ve karşılıksız yardım ediyor. Bugün Türkiye dünyada yardıma muhtaç insanlara destek veren ülkelerin başında geliyor. Türkiye'deyken de Türkler bizi evlerine davet ediyorlar ve bize sahip çıkıyorlardı." diye konuştu. Aziz Mahmud Hüdayı Vakfı aracılığıyla 2015 yılında Türkçe öğrenmek için Türkiye'ye gittiğini dile getiren Hafız, Türkiye'de dil eğitimi aldıktan sonra Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursu ile Anadolu Üniversitesi Telekomünikasyon Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamladı ve aynı bölümde doktora eğitimine kabul edildi.